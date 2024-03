José Coimeiro recebeu o titulo de Cidadão Baiano

partilhe no Facebook

O empresário de Benavente, José Coimeiro, recebeu na manhã de 21 de Março o titulo de Cidadão Baiano numa cerimónia que durou toda a manhã e que se realizou durante o plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em Salvador.

José Coimeiro é um empresário conhecido da região ribatejana e do país; começou a trabalhar no Brasil há cerca de duas décadas; A homenagem, e os discursos que preencheram a sessão, são a prova do seu êxito pessoal e profissional em terras brasileiras.