Luís Aleluia, Sofia Alves e Joaquim Salvador homenageados em Samora Correia

Luís Aleluia, Sofia Alves e Joaquim Salvador foram homenageados quarta-feira, dia Mundial do teatro, no Centro Cultural de Samora Correia.

O nome dos três actores foi perpetuado nas estrelas na calçada, à entrada do Centro Cultural de Samora Correia, tal como em Hollywood.

A esposa de Luís Aleluia, actor já falecido, estava visivelmente comovida com a homenagem.

A actriz Sofia Alves também disse estar surpreendida com o reconhecimento e muito feliz.

Joaquim Salvador, actor, encenador e dinamizador cultural do município de Benavente também não conteve as lágrimas perante as palmas dos convidados.

As estrelas colocadas na calçada pretendem dignificar não só os actores mas também o teatro.

Actores de renome fazem questão de levar as suas peças à cena no Centro Cultural de Samora Correia. Com uma corrente de público fiel, muitos dos espectáculos têm lotação esgotada neste espaço cultural.



*Notícia para conferir numa edição impressa de O MIRANTE