Câmara de Benavente vai tomar posição sobre habitações clandestinas

Habitação clandestina junto ao estádio da Murteira, em Samora Correia, e novas reclamações dos moradores que residem junto à empresa Silvex, em Benavente, estiveram em cima da mesa na reunião de Câmara de Benavente desta segunda-feira.

Os trabalhos foram conduzidos pela vice-presidente do município, Catarina do Vale.

A autarca explicou que a acção social tem feito visitas regulares junto ao estádio da Murteira para verificar as condições das famílias. O levantamento dos casos está feito e a autarquia promete tomar uma decisão em breve.

Quanto à Silvex, o vereador Hélio Justino disse que a empresa já tinha sido notificada, conforme noticiou O MIRANTE.

A câmara solicitou uma reunião à empresa mas ainda sem data marcada.

A reunião do executivo contou com a intervenção de uma munícipe que solicitou informação sobre a degradação de um prédio no Largo de Santa Cruz, em Benavente.

