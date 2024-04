Festas da Senhora da Boa Viagem e a ligação das gentes de Constância ao rio

As Festas em Honra da Senhora da Boa Viagem e do Concelho regressaram à vila de Constância de 29 de Março a 1 de Abril. O Dia do Concelho, feriado municipal que se assinalou nesta segunda-feira de Páscoa, 1 de Abril, voltou a ser o ponto alto dos festejos, destacando-se a realização da Missa Solene, a Procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as Bênçãos dos Barcos nos rios Tejo e Zêzere.

As ruas decoradas com flores de papel feitas pela comunidade continuam a ser uma imagem de marca das festas, assim como as tasquinhas com gastronomia regional.

A devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância está associada ao intenso tráfego fluvial de mercadorias que se fez durante séculos entre o porto de Constância e Lisboa.