Bruno Neves criticas vendas online e dificuldades em ser empresário

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Bruno Neves é o que se pode chamar o homem dos sete ofícios. Aprendeu a fazer pão, trabalhou como ajudante de carpinteiro e de pedreiro e ainda na apanha do tomate. Depois do 9º ano entrou na Força Aérea onde esteve uma década e diz ter sido os melhores anos da sua vida, onde aprendeu tudo e preparou-se para enfrentar a vida. Após a vida militar fez outros trabalhos até que há nove anos abriu a ElectroCartaxo, empresa de venda e reparação de electrodomésticos. A O MIRANTE diz que a pior concorrência neste momento são as vendas directas online de quem precisa de dinheiro e defende que é difícil ser empresário.