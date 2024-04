Rally Raid Portugal levantou poeira em Salvaterra de Magos

O MIRANTE acompanhou a passagem do Rally Raid Portugal no ponto de interesse da Ribeira do Cocharro, no concelho de Salvaterra de Magos. A prova do mundial de todo-o-terreno passou por vários concelhos do distrito de Santarém.

Salvaterra de Magos esteve ao rubro esta manhã de sexta-feira, 5 de Abril, com a passagem do Rally Raid Portugal pela Glória do Ribatejo, Cocharro e Granho. Famílias e amigos reuniram-se muito antes das oito da manhã no ponto de interesse da Ribeira do Cocharro para ver passar algumas das estrelas do Dakar. A prova passou por outros concelhos do distrito de Santarém como Coruche, Almeirim, Chamusca, Abrantes e Mação.



Os pilotos enfrentaram a etapa mais longa daquela que é a terceira prova do mundial de todo-o-terreno, com 374 quilómetros cronometrados no Ribatejo e Alto Alentejo, de um total de cerca de 1000. A terceira etapa terminou em Badajoz, Espanha, de onde arranca a próxima pela Extremadura espanhola rumo a Grândola, no distrito de Setúbal. O Rally Raid Portugal, organizado pelo ACP (Automóvel Club de Portugal), é pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e é a única prova do mundial disputada na Europa.