Desfile de fanfarras animou a Castanheira do Ribatejo

Não faltaram cornetas, bombos, tarolas e muita animação nas ruas da Castanheira do Ribatejo na tarde deste sábado, 6 de Abril, durante o segundo desfile de fanfarras.

Organizado pelos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo, a iniciativa foi considerada um sucesso e contou com centenas de pessoas nas ruas a assistir ao cortejo.

Nesta segunda edição do desfile foram batidos recordes de participação com nove fanfarras a desfilar.

Da região de O MIRANTE destaque para a fanfarra dos bombeiros da Castanheira, a única actualmente existente no concelho de Vila Franca de Xira mas também para as actuações da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alcanede e Azambuja.

Também participaram as fanfarras dos bombeiros de Alenquer, Cadaval, Camarate, Côja (de Arganil), Montijo e Moscavide e Portela.

É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE e aqui ficam alguns dos momentos da tarde.