Programa Descentralidades volta a unir Alverca e Sobralinho

De Abril a Outubro a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho volta a acolher o programa cultural e desportivo “Descentralidades” que vai ter, este ano, meia centena de eventos ao dispor da comunidade.

É um evento que promete dinamizar a cultura em diversos espaços públicos, de forma gratuita para o público, valorizando os bairros e quem neles habita.

O espectáculo de abertura da edição deste ano aconteceu na noite de sexta-feira, 5 de Abril, no Centro Cultural do Bom Sucesso, com a actuação da banda jazz “By The Way”, cuja vocalista, Leonor Dias, tem raízes no bairro.

É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE.