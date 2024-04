Exposição conta história do 25 de Abril em Tomar

A Exposição "Abril em Tomar: História local, global, actual" de João Paulo Pedro está a decorrer até 15 de Junho, na Casa Vieira Guimarães, para contar como foi vivido o 25 de Abril de 1974 e os 19 meses seguintes em Tomar, através de fotos, documentos, notícias e vídeos. Foi a 27 de Abril que a revolução chegou em pleno à cidade onde o ambiente era de celebração com milhares de pessoas a encheram a Praça da República com cartazes e cravos vermelhos, cantando o Hino Nacional. Nas ruas da cidade ouvia-se “o Povo unido jamais será vencido”, as bandas filarmónicas davam música, as ruas e cafés estavam cheios de gente a falar do acontecimento, além da grande adesão ao cineteatro que passava filmes outrora censurados. Ao longos dos 19 meses seguintes, viveu-se um período de construção e disputa, em que as pessoas tomaram para si o direito democrático de participar e ajudar a construir o país.