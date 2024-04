Celestino Marques garante a olaria tradicional em Tomar

Celestino Marques, de 60 anos, tem a única olaria de louça tradicional do concelho de Tomar. Cresceu numa família que trabalhava o barro na Charneca da Peralva e começou a aprender a arte aos 10 anos com o “mestre” José Caetano das Neves, até decidir abrir a sua própria olaria onde recebeu O MIRANTE.

O oleiro demonstrou o processo de criação de uma peça em barro com as técnicas antigas e o “avental” de saco de sarapilheira que ainda prefere utilizar. Enquanto trabalhava ia conversando sobre as dificuldades da profissão e o futuro incerto de uma arte que tende a acabar por não ter quem lhe dê continuidade à moda antiga.