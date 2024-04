Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo em Tomar já começou

A Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo (FrEEE) começou hoje, 11 de Abril, em Tomar e está a decorrer até 13 de Abril, no pavilhão municipal. A programação inclui várias palestras, workshops e espaços culturais sobre temas ligados à educação e entrada no mercado de trabalho, com a adesão de muitos jovens e alunos do concelho. Na iniciativa estão também presentes instituições de ensino, entidades e empresas locais. A feira está aberta das 9h30 às 18h00 na quinta e sexta-feira e das 10h00 às 19h00 no sábado. A entrada é livre.