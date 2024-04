Livro revela herói desconhecido de Santarém que devia dar o nome ao aeroporto ou a uma rua

O autor do livro Estácio de Sá sobre um herói quinhentista nascido em Santarém e que a editora Rosmaninho, uma chancela de O MIRANTE dá a conhecer, lançou um repto para que o nome desta figura reconhecida no Brasil seja também importante para Santarém e o país. Orlando Raimundo, na apresentação do livro esta sexta-feira, 12 de Abril, na Casa do Brasil em Santarém, lançou um repto à câmara.

A ideia de valorizar Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro, partiu de Joaquim António Emídio, editor da Rosmaninho e director geral de O MIRANTE. Mesmo no Brasil, apesar do nome de Estácio de Sá estar associado a múltiplas entidades, os seus feitos são pouco conhecidos, como admitiram o reitor da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, Flávio Murilo, e o autor do prefácio do livro, Alexei Bueno.

No final da sessão foi também apresentado o livro da escritora brasileira Ana Miranda, intitulado “Musa Praguejadora – A vida de Gregório de Matos” e igualmente com chancela da Rosmaninho Editora de Arte.