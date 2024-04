Marcelo Rebelo de Sousa deu uma aula em Santarém e foi recebido com euforia

Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser um fenónemo onde quer que vá. O Presidente da República foi recebido com uma enorme ovação por mais de 1.200 alunos que assistiram à aula que deu na manhã desta sexta-feira, 12 de Abril, no pavilhão desportivo da Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém. À entrada distribuiu beijinhos e tirou as famosas selfies com as funcionárias da escola.

Durante mais de duas horas Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre a revolução do 25 de Abril e o que mudou no país, e também no mundo, desde que Portugal vive em democracia, há meio século. Os alunos, que encheram o pavilhão, não arredaram pé e escutaram as palavras do Presidente da República com interesse e muito entusiasmo. No final da sessão Marcelo Rebelo de Sousa voltou a distribuir beijinhos e ficou vários minutos a tirar fotografias com os presentes.