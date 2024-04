Memórias Gravadas expõe a história das mulheres antes do 25 de Abril de 1974

A instalação colaborativa “Memórias Gravadas” foi ontem inaugurada ao final da tarde no Foyer do Cineteatro de Benavente.

A exposição é o resultado dos trabalhos desenvolvidos, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 Abril, durante as Residências Artísticas, dinamizadas pela artista plástica Estela Baptista Costa no Espaço Gravurar.

As alunas da Universidade Sénior do município deram o seu testemunho sobre as vivências no Estado Novo e através de fotografias de infância partiram para a gravura.

As produções radiofónicas que relatam a vida das alunas foram conduzidas pela jornalista Sandy Gageiro e a mediadora cultural Susana Alves com a colaboração de jovens do concelho.

A exposição “Memórias Gravadas” é um convite para os visitantes mergulharem na história das mulheres antes do 25 de Abril e vai estar patente até 31 de Maio.

