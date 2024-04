Xira Sound Fest regressa a Vila Franca de Xira em Maio

Virgul, Revenge of the 90s e Bárbara Bandeira são alguns dos nomes altos do cartaz apresentado na tarde de 12 de Abril na Póvoa de Santa Iria.

Nuno Ribeiro, Bárbara Bandeira, DJ John Goulart, Virgul, Filipe Karlsson, Karetus, Syro e Nenny são alguns dos cabeças de cartaz da edição deste ano do Xira Sound Fest em Vila Franca de Xira.

Um programa de concertos à borla aberto a toda a comunidade mas especialmente destinado aos jovens.

Entre os destaques está também o espectáculo Revenge Of The 90s que vai actuar no palco situado no Parque Urbano do Cevadeiro.

O Xira Sound Fest vai realizar-se de 8 a 11 de Maio e a apresentação do programa à imprensa realizou-se na escola secundária Dom Martinho Vaz de Castelo Branco na Póvoa de Santa Iria.

Este ano o evento vai contar com algumas novidades.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE