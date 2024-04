Gala do Desporto de Santarém distinguiu atletas do concelho

A Gala do Desporto de Santarém voltou a distinguir uma multiplicidade de atletas do concelho que se distinguiram pelos seus resultados desportivos no ano anterior. A cerimónia decorreu na noite de 12 de Abril e contou com o humor do apresentador João Manzarra. Para além da entrega de prémios reservou-se tempo para algumas actuações. O ex-presidente da Associação de Futebol de Santarém Rui Manhoso, actual dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, recebeu o prémio dedicação numa noite de enaltecimento do desporto.