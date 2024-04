Gala equestre animou manhã de domingo em Vila Franca de Xira

À graciosidade dos cavalos juntou-se a beleza da dança na manhã de domingo, 21 de Abril, no Centro Hípico da Quinta da Boa Vista em Vila Franca de Xira.

Realizou-se a primeira edição da Gala Equestre, um dos destaques apresentados no programa municipal “Do Campo à Praça”, que cativou dezenas de curiosos e familiares dos alunos que, em grupos, mostraram muitas das lições e coreografias que aprenderam ao longo dos últimos meses.

Além dos alunos da escola também actuaram as dançarinas do Dance Life Academy e a Coral Companhia de Dança.

No final a organização fez um balanço positivo da iniciativa.

