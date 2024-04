Scalabis Night Race trouxe milhares ao centro de Santarém

Milhares de pessoas invadiram as ruas de Santarém na tarde e noite de sábado, 20 de Abril, para participar em mais uma edição da Scalabis Night Race. Um evento único que envolve uma caminhada de 5 quilómetros e uma corrida de 10 quilómetros, para além de actividades para os mais novos.



Durante as provas, não faltaram apontamentos musicais e de dança em vários pontos da cidade, campinos a cavalo, a emblemática passagem pela antiga Escola Prática de Cavalaria, ao som de “E Depois do Adeus”, e até o habitual abastecimento de vinho tinto na Taberna do Quinzena. No final houve pampilhos e bifanas para retemperar forças, música e fogo de artifício.



A prova masculina foi ganha por Miguel Mascarenhas, do Grupo Desportivo do Estreito, e a competição feminina teve como vencedora Kcenia Bougrova, do Run Tejo.