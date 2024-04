O Jardim da Liberdade, em Santarém, acolhe até 28 de Abril uma exposição do Exército com um conjunto diversificado de viaturas, assim como material de combate

Exposição do Exército no Jardim da Liberdade em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, acolhe até 28 de Abril uma exposição do Exército com um conjunto diversificado de viaturas, assim como material de combate. A inauguração decorreu na tarde de segunda-feira, 22 de Abril, com a presença de autarcas e do Chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão.

Antes, o comandante militar foi recebido nos Paços do Concelho de Santarém, pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e restante executivo municipal.



Após a inauguração da exposição, houve ainda tempo para visitar a exposição "A importância dos rádios e da Rádio no 25 de Abril de 1974", na Sala de Leitura Bernardo Santareno, organizada pela Associação dos Radioamadores do Ribatejo.