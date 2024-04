Inauguração decorreu no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, seguida pela assembleia municipal extraordinária comemorativa.

Abrantes inaugura requalificação de rotunda em homenagem aos combatentes do Ultramar

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o município de Abrantes inaugurou a requalificação da rotunda “Combatentes da Guerra do Ultramar”, em São Lourenço.

No discurso de inauguração, o presidente do executivo municipal, Manuel Valamatos, destacou, entre outras questões, a importância que a vida militar continua a ter em Abrantes e no país.