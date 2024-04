Benavente assinala 25 de Abril com alerta às ameaças à democracia

“Nunca estivemos tão perto de passar as linhas vermelhas” disse o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, no seu discurso de abertura da sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, que decorreu esta tarde na Praça do Município.

O autarca recordou o que era a vida durante a ditadura e sublinhou que mesmo não sendo perfeita, a democracia é o melhor modelo de organização da sociedade.

Carlos Coutinho aproveitou o momento para reiterar que o Campo de Tiro é a localização mais favorável para o futuro aeroporto e que os governantes devem respeitar as conclusões da Comissão Técnica de Acompanhamento.

Os eleitos das várias forças políticas com assento na Assembleia Municipal de Benavente discursaram. “Fascista” ouviu-se da plateia após o discurso de Paulo Cardoso do Chega, num momento mais tenso mas que se resolveu depressa.

A sessão solene foi pautada por momentos musicais, desfile das colectividades, poemas e deposição de coroas de cravos.

