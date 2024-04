Golegã comemorou o 25 de Abril com homenagens

O município da Golegã comemorou os 50 anos do 25 de Abril em Sessão Solene no Pombalinho homenageando antigos presidentes de Assembleia Municipal da Golegã. Durante a sessão foram também homenageados os antigos combatentes que participaram na guerra colonial. Foi ainda inaugurado um memorial de homenagem aos soldados que prestaram serviço militar nas antigas províncias ultramarinas assim como a todos aqueles que perderam a vida em combate.

No final da sessão solene foi ainda inaugurada a escultura de um cravo realizada por alunos do Agrupamento de Escolas da Golegã com a colaboração do escultor e artista plástico Rui Fernandes.