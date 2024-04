Ourém homenageou antigos combatentes no 25 de Abril

O município de Ourém comemorou os 50 anos da revolução de Abril numa manhã de homenagens a antigos combatentes oureenses e de alerta aos perigos eminentes na sociedade que ameaçam a liberdade.

A sessão solene decorreu após o hastear da bandeira e a colocação de cravos no jardim dos Paços do Concelho, com as intervenções oficiais dos representantes dos partidos políticos com representação na assembleia municipal.