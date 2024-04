Tomar comemorou a Revolução dos Cravos recordando as conquistas de Abril

Partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Tomar celebraram as conquistas de Abril que não se podem considerar garantidas.

A Assembleia Municipal de Tomar assinalou os 50 anos do 25 de Abril com uma sessão solene que decorreu na Biblioteca Municipal. A iniciativa contou com a intervenção de políticos com assento na Assembleia Municipal, do presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, e do presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa.

A sessão solene ficou marcada por discursos que destacaram as conquistas do 25 de Abril, como a liberdade, igualdade e melhores condições de vida para todos.