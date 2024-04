Torres Novas celebra Abril com alertas sobre as ameaças à liberdade

As comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, na sessão solene em Torres Novas, que decorreu no Parque da Liberdade na manhã desta quinta-feira, 25 de Abril, ficaram marcadas por alertas às ameaças à liberdade e à democracia através do populismo e fascismo disfarçado. Também não foram esquecidas nos discursos as conquistas de Abril, como o Sistema Nacional de Saúde, o acesso à educação e as liberdades para as mulheres que viviam especialmente oprimidas pela ditadura.

No geral, os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Torres Novas, à excepção do Movimento P'la Nossa Terra que, por opção, não se fez representar, destacaram a relevância do poder local como garante da luta por melhores condições de vida para as populações.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, foi o último a discursar momentos antes de homenagear 30 figuras de destaque na comunidade torrejana.