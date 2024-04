Vinhos de qualidade acompanhados de boa gastronomia e de bons amigos é a proposta da Festa do Vinho do Cartaxo, até quarta-feira, 1 de Maio, no Pavilhão Municipal de Exposições.

Festa do Vinho no Cartaxo com dezenas de entidades e associações

A Festa do Vinho do Cartaxo está a decorrer até quarta-feira, 1 de Maio, no Pavilhão Municipal de Exposições. O certame foi inaugurado na tarde de sexta-feira, 26 de Abril. O presidente da câmara do Cartaxo, João Heitor, aproveitou a presença para apelar à necessidade de se construir uma nova Ponte de Santana, encerrada desde Fevereiro por risco de colapso, causando vários constrangimentos aos agricultores.

No certame estão representadas cerca de 70 entidades, das quais 13 produtores de vinho do Tejo, 12 associações e diversas empresas relacionadas com a gastronomia e o enoturismo. O primeiro de Maio, e último dia de festa, é o dia de maior destaque do certame com o desfile “Os campinos vêm à cidade” e o primeiro festival de folclore do concelho.