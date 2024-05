Cuidar e tratar devem ser a principal função das farmácias

Cristiana Severino é farmacêutica adjunta na Farmácia Varela do Carregado, a sede de um grupo que já tem sete farmácias nos concelhos de Alenquer e Vila Franca de Xira.

Um bom dia de trabalho para Cristiana Severino, farmacêutica adjunta da Farmácia Varela do Carregado, concelho de Alenquer, é poder chegar ao emprego todos os dias sabendo que vai fazer a diferença pela positiva na vida dos utentes.

A farmacêutica nasceu e vive no concelho de Alenquer.

Cristiana Severino gosta de ser das primeiras a chegar à farmácia, ver se todos os dez balcões da farmácia estão prontos para o dia de atendimento e preparar horários das 28 pessoas que trabalham na farmácia Varela.

Defende que as farmácias devem ser espaços para cuidar e tratar e não apenas um negócio.

Saber ouvir, respeitar e ajudar são valores que a guiam diariamente.

