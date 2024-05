Festa das Sopas no aniversário do Centro Social e Recreativo de Valverde

Os 49 anos do Centro Social e Recreativo de Valverde, no concelho de Santarém, envolveram a realização da Festa das Sopas que contou com a presença de centenas de pessoas.

O Centro Social e Recreativo de Valverde comemorou 49 anos de existência juntando a população da aldeia do concelho de Santarém numa iniciativa que envolveu também a realização de mais uma edição da Festa das Sopas. O evento decorreu ao longo do dia de 28 de Abril e juntou várias centenas de pessoas na sede do centro social. A direcção da associação conseguiu reunir vários voluntários que confeccionaram e ofereceram as sopas. A tarde contou animação musical e com a tradicional venda do café e do bolo frito.