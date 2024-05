Alunos testam capacidades em simulacro na Escola Superior de Saúde de Santarém

A Escola Superior de Saúde de Santarém, em parceria com a Protecção Civil de Almeirim, desenvolveu neste sábado, 4 de Maio, nas instalações do estabelecimento de ensino do Instituto Politécnico de Santarém, um simulacro no âmbito da formação pós-graduada em Enfermagem à Pessoa em situação de Urgência e Emergência.

A iniciativa serviu para avaliar as competências dos alunos do curso, ao mesmo tempo que serviu de treino para os elementos das várias corporações de bombeiros presentes no simulacro, nomeadamente os de Santarém, Alpiarça e Almeirim.