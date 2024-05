Sabores de Toiro Bravo em Coruche até domingo

Os Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, abriram a sua 20ª edição no dia 3 de Maio.

Os Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, abriram a sua 20ª edição no dia 3 de Maio ao ritmo do fandango do Rancho Folclórico de Vila Nova de Erra e do grupo argentino Pampa Compania.

A inauguração contou com a presença do executivo municipal de Coruche e do vice-presidente da entidade regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato.

O certame, que decorre junto à Praça de Toiros de Coruche, está de portas abertas até dia 5 de Maio, com a presença de vários artesãos e produtores locais, restaurantes e animação.