Santarém festejou o Sporting campeão

O Sporting sagrou-se campeão nacional de futebol masculino na noite de domingo, 5 de Maio, graças ao desaire do Benfica em Famalicão, e os adeptos saíram à rua em Santarém, como em muitos pontos do país, para festejar mais uma conquista dos leões.



A rotunda do Largo Cândido dos Reis voltou a ser o palco privilegiado para os festejos, onde compareceram algumas centenas de adeptos para celebrar mais um título. Fogo de artifício, tochas, petardos, buzinas, cânticos e muitos vivas ao Sporting animaram o ambiente de festa.