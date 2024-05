“Da espiga ao pão” em Azambuja levou tradição às crianças

O município da Azambuja celebrou a Quinta-Feira da Ascensão com uma iniciativa que juntou mais de três dezenas de crianças. No Páteo de Valverde, no Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, reuniram-se as crianças e António José Matos, vice-presidente da autarquia, para meter as mãos na massa e valorizar as tradições locais.

A iniciativa "Da Espiga ao Pão" contou com a apresentação da alfaia agrícola na Azambuja e a sua importância para a população, numa iniciativa em que as crianças tiveram a oportunidade de fazer a espiga, desenhar um mural alusivo ao dia, e amassar o pão, recordando, conhecendo e aprendendo com as tradições passadas.