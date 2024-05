Medalhas de Mérito entregues em Azambuja em dia de feriado municipal

A Câmara Municipal de Azambuja assinalou o feriado municipal com uma cerimónia de atribuição de Medalhas Municipais de Mérito no auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima. A sessão solene homenageou um conjunto de personalidades, individuais e colectivas, com distinção pelo desempenho relevante em áreas diversas.

Com grau Bronze, foram distinguidas seis conquistas desportivas nacionais e internacionais aos atletas do Clube Karate de Aveiras de Cima. A cerimónia contou com a presença de todo o executivo municipal e com várias dezenas de pessoas que aplaudiram e felicitaram as conquistas dos seus familiares e amigos