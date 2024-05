Grande prémio de marcha em Rio Maior com a presença dos melhores atletas

A 31.° edição do Grande Prémio Internacional em Marcha realizou-se no sábado, 11 de Maio, pelas ruas de Rio Maior. A prova levou à cidade do desporto alguns dos melhores atletas do mundo, numa modalidade que em Rio Maior tem sido uma referência pela quantidade de atletas olímpicos que ali se formaram.

O evento, que contou com a presença de muito público, foi considerado pela organização como um dos melhores de sempre.