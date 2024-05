O que leva novos médicos a ficarem no Ribatejo e o que é preciso para os atrair

Os novos médicos que vão iniciar a especialização nos hospitais e centros de saúde do Ribatejo e os que concluíram a especialização encontraram-se numa iniciativa de acolhimento da sub-região do Ribatejo da Ordem dos Médicos, que também tem a missão de incentivar os profissionais a fixarem-se na região. No encontro em Alpiarça, esta terça-feira, 14 de Maio, o novo especialista em medicina geral e familiar, Ludovic Ventura, de Ovar, preferiu ficar na região e vai trabalhar na USF Alviela em Pernes.

Sara Rodrigues anestesista no Hospital de Santarém, natural de Leiria, explica que preferiu um hospital periférico em vez de ficar em Lisboa pela medicina de proximidade.

O presidente do conselho sub-regional do Ribatejo da Ordem dos Médicos e internista e intensivista no Hospital de Santarém, João Costa Lopes, considera que as dificuldades em fixar médicos na região não têm a ver apenas com questões financeiras.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que esteve presente nesta sessão de recepção aos novos médicos, que não se realizava desde a pandemia, destacou o que é preciso para atrair profissionais para o Serviço Nacional de Saúde.