Está aberto o Festival Internacional de Cinema de Santarém

A 17ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém teve a sessão de abertura na tarde de 15 de Maio, no Teatro Sá da Bandeira. O realizador Francisco Noras, codirector do festival, relembrou que a programação desta edição inclui mais de 45 filmes de 22 países e estende-se aos concelhos vizinhos de Almeirim e Alpiarça.

A codirectora Rita Correia disse que no que toca ao programa infantil “Sementos e Rebentos” houve uma elevada procura das escolas e dos serviços educativos que levou a que o festival tivesse começado mais cedo.

Segundo Rita Correia, as secções “Foco” e “Panorama” focam as questões ambientais, a alimentação a nível mundial e a transição energética. O vereador da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, considerou o festival como um projecto marcante para a afirmação cultural da cidade, saudando o Cineclube de Santarém pela iniciativa que decorre até domingo, 19 de Maio.