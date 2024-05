Museu da Tauromaquia continua a ser um sonho para a associação de tertúlias de VFX

De 3 a 5 de Maio as tertúlias da cidade estão na rua na quinta edição da sua Feira das Tertúlias

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Guilherme Nunes, de 61 anos, é o presidente da Associação das Tertúlias Tauromáquicas do Concelho de Vila Franca de Xira e um homem que diz lidar mal com a desonestidade e que gosta de honrar compromissos.

Considera que o papel das tertúlias na dinamização da cidade é muito importante na comunidade.

Criar um Museu da Tauromaquia em Vila Franca de Xira também é uma ambição que ainda não morreu para o dirigente. A associação celebra este ano uma década de existência, primeiro como confederação e depois como associação. Agrega 43 tertúlias da cidade.

No fim de semana em que a associação promove a quinta edição da Feira das Tertúlias em Vila Franca de Xira a ambição é superar os 20 mil visitantes do ano passado. O presidente da associação diz que as tertúlias estão envelhecidas e há que dar ânimo e condições para poderem continuar a cativar mais jovens.

É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE