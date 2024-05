Praia Doce em Salvaterra recebeu Encontro de Canoagem Adaptada

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente organizou a sexta edição do Encontro de Canoagem Adaptada na Praia Doce, no concelho de Salvaterra de Magos. Dentro de água estiveram utentes de várias instituições de apoio à deficiência do distrito de Santarém, auxiliados por Técnicos de Desporto, alunos de Desporto da Escola Secundária de Benavente e jovens praticantes de canoagem do Clube Náutico de Salvaterra de Magos.

A iniciativa terminou com um almoço-convívio e entrega de uma lembrança, a cada uma das instituições, desenvolvida pelos utentes do CRIB. Os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos estiveram na retaguarda do evento que decorreu sem incidentes.