Feira Medieval de Alcanede é uma das mais tradicionais do país

A Feira Medieval de Alcanede, que decorre nos dias 17 e 18 de Maio nas zonas históricas da vila do concelho de Santarém, é uma das mais tradicionais do país. Com a missão de dar a conhecer as tradições passadas, a Feira Medieval de Alcanede é organizada pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques desde 2008 e conta com bancas de venda medieval, danças, dramatizações dos pedintes e leprosos, e de participações dos alunos do Agrupamento.

Aqui ficam algumas imagens do primeiro dia da Feira Medieval de Alcanede.