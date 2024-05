Jogadores do Alverca recebidos na Câmara de VFX

Os jogadores, equipa técnica e dirigentes do Futebol Clube de Alverca foram recebidos sexta-feira à tarde na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A equipa de futebol sagrou-se campeã da Liga 3 e subiu à Liga 2 e tem agora novos desafios pela frente.

Na cerimónia, o presidente do município Fernando Paulo Ferreira disse que o clube está a representar não só Alverca como todo o concelho e agradeceu aos jogadores e SAD do clube, por ter acreditado no projecto.

A O MIRANTE o treinador da equipa vencedora, João Pereira disse que ainda não sabe se o seu futuro passará pelo clube mas em breve vai reunir com a direcção do Alverca.

No final da cerimónia, no edifício dos Paços do Concelho, o clube agraciou Fernando Paulo Ferreira com uma t-shirt da equipa autografada. O autarca entregou depois aos dirigentes do FC Alverca uma placa comemorativa do título de campeão da Liga 3 e consequente subida à Liga 2.

No final a autarquia ofereceu aos jogadores vinho das Encostas de Xira para festejarem os resultados desportivos.

*Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE