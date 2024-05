Largo Dr. Moita já está ao serviço da população de Cortiçóis

A Requalificação do Largo Dr. Moita em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo, foi este sábado, 18 de Maio, inaugurada pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, com a presença de bisnetos e trinetos de Moita Macedo, nascido na localidade em 1930, e que foi médico, republicano, deputado à primeira Assembleia Constituinte e Governador Civil de Santarém, tendo-se destacado também nas artes, na pintura e escultura. Moita Macedo é bisavô do presidente da Caixa Geral de Depósitos e antigo Diretor-Geral dos Impostos e Ministro da Saúde, Paulo Macedo, que esteve presente e destacou a importância do momento para a família. O presidente da autarquia pediu para as pessoas usarem o espaço e para que não o estraguem.