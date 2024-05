Perto de duas mil pessoas marcaram presença durante os quatro dias do Festival do Peixe do Rio nas Caneiras.

Festival do Peixe do Rio nas Caneiras foi um sucesso

A União de Freguesias da Cidade de Santarém organizou mais uma edição do Festival do Peixe do Rio, que decorreu de 16 a 19 de Maio na aldeia avieira das Caneiras. Além de pretender divulgar a peculiar aldeia e a sua ligação ao rio, o festival exaltou a gastronomia típica ribeirinha à base de peixe do rio. Além da gastronomia, houve muita animação musical, com a presença de ranchos folclóricos e a realização de vários e diversificados espectáculos.