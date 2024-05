Obras da IP na Azervadinha pendentes da abertura de concurso

Os moradores que vivem junto à Estrada Nacional 251, em Azervadinha, voltaram à reunião de Câmara de Coruche para saber quando arrancam as obras prometidas pela Infraestruturas de Portugal (IP) de substituição do empedrado por alcatrão.

Há duas décadas que os moradores se queixam do ruído causado pela passagem dos camiões nos cerca de 800 metros de estrada e querem que a empreitada de substituição do piso arranque o quanto antes.

O presidente do município, Francisco Oliveira diz que o arranque da empreitada está primeiro dependente da publicação do anúncio do lançamento de concurso em Diário da República e posteriormente os prazos legais até a começo da obra, o que pode levar mais quatro meses.

Na mesma reunião o executivo municipal congratulou-se com a decisão de localizar o novo aeroporto no Campo de Tiro, na freguesia de Samora Correia, mas aprovou uma recomendação. A nota que vai ser enviada ao Governo alerta para a necessidade de modernizar a rede viária e ferroviária nomeadamente concretizar a nova travessia do Vale do Sorraia, e construir o IC 10 e IC13.

