Academia de Dança e Eventos Dance4You, na Castanheira do Ribatejo, tem cerca de 150 alunos e professores.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Telma Jamila sonhava ser bailarina e especializou-se em dança do ventre

Academia de Dança e Eventos Dance4You, na Castanheira do Ribatejo, tem cerca de 150 alunos e professores de vários estilos de dança como kizomba, ballet, Hip Hop, danças de salão e claro, dança do ventre, disciplina em que Telma Jamila é professora.

Telma Jamila sonhava ser bailarina mas só depois de licenciar-se em Design Gráfico mudou de rumo. Apaixonou-se pela dança do ventre e formou-se para poder dar aulas e abrir o próprio negócio. A Academia de Dança e Eventos Dance4You, na Castanheira do Ribatejo, cresceu e tem uma vasta oferta de estilos de dança para todos que queiram aprender, incluindo a dança do ventre.