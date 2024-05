Santarém recebeu a terceira edição do Prémio Nacional do Enoturismo

A Quinta dos Anjos, em Santarém, deu as boas-vindas a um vasto conjunto de personalidades que marcaram presença na terceira edição do Prémio Nacional do Enoturismo. O MIRANTE esteve na abertura do evento organizado pela Associação Portuguesa de Enoturismo que se realizou na sexta-feira, 24 de Maio.

Aquele que é considerado o maior e mais importante evento de profissionais do sector distinguiu quem mais se destacou no ano passado, sendo que votaram mais de 250 personalidades ligadas ao mundo do Vinho e do Turismo. O prémio de “Melhor Enoturismo de Portugal” foi conquistado pela Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, localizada no Douro.