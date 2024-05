Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo passou pelo Médio Tejo

A terceira etapa do 10º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo começou na manhã de sábado, em Ortiga. No Cais de Alvega, dezenas de pessoas juntaram-se para assistir ao carregamento das duas embarcações que se deslocaram até à margem oposta do rio para carregar a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros. O MIRANTE esteve no local e falou com alguns populares que lamentaram o desinteresse que a população tem demonstrado pelo rio, afirmando com tristeza que está mal aproveitado pela comunidade e pelas entidades locais. Uma reportagem desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.