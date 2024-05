Estágio de Artes Marciais assinalou 25 anos da ETAMC

Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas, de Benavente, dinamizou um Estágio de Artes Marciais e Desportos de Combate. Alunos de várias idades e instrutores participaram no evento que celebrou os 25 anos da escola.

A Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas, em Benavente, está a assinalar 25 anos e no sábado dinamizou um Estágio de Artes Marciais e Desportos de Combate.

A iniciativa decorreu ao longo do dia, no Pavilhão da Casa do Povo de Benavente, e foi participada por alunos de várias idades e por instrutores de artes marciais.

Nuno Nunes é o mentor e director da escola e aproveitou o aniversário para fazer uma surpresa à esposa, Ana Nunes, ao graduá-la perante os alunos. A instrutora emocionou-se e no final do estágio da parte da manhã cantaram-se os parabéns e comeu-se bolo.

