União de Santarém lutou mas não conseguiu apuramento para a Liga 3

União Desportiva de Santarém empata com Lusitânia dos Açores no Campo Chã das Padeiras em Santarém e torna praticamente impossível subida à liga 3 de futebol.

A União Desportiva de Santarém empatou na manhã do dia 25 de Maio com o Lusitânia dos Açores em partida decisiva da fase apuramento para a Liga 3 de futebol. Na partida que se realizou no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, o futebolista João Pinto marcou do lado da União aos 40 minutos na sequência de um livre directo. A equipa de Santarém precisava da vitória em casa para conseguir a subida de divisão, algo que já tinha sido assegurado pelo Vitória Futebol Clube que está na mesma série de apuramento.

Com o empate a uma bola, a equipa escalabitana vai permanecer no Campeonato de Portugal na próxima temporada.