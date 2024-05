Concerto de aniversário da Misericórdia e Conservatório de Música de Santarém

Aniversários da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e do Conservatório de Música de Santarém foram celebrados com um concerto na Igreja da Misericórdia, em Santarém.

O concerto comemorativo dos aniversários da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e do Conservatório de Música de Santarém levou dezenas de pessoas à Igreja da Misericórdia. Após o concerto, foi ainda assinado um protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e o Conservatório de Música com a presença do provedor e da vice-provedora da Misericórdia, assim como da presidente da direcção do conservatório.

Aqui fica um registo do concerto que decorreu na terça-feira, 27 de Maio.