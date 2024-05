Enfermeiros do Hospital de VFX entregam 250 postais de protesto

Os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira continuam revoltados com a sua situação laboral e estiveram em greve nos turnos da manhã e de tarde esta terça-feira, 28 de Maio.

A greve teve uma adesão a rondar os 80 por cento, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Os profissionais de saúde entregaram ao conselho de administração do hospital 250 postais de protesto.

Reclamam a contagem de todos os anos de serviço no Serviço Nacional de Saúde para efeitos de progressão na carreira, a transição de todos os enfermeiros especialistas para as suas categorias, a regulação dos horários de trabalho e a contratação de mais enfermeiros.

